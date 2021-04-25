RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі за добу 9 порушень "тиші", обійшлося без втрат

Автор: РБК-Україна

За минулу добу на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що недалеко від населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі Пісків обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське і Троїцьке противник вів вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських військових немає.

Станом на 7:00 ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні формування Росії 22 квітня обстріляли околиці Торецька, в результаті дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили паркан і вікна житлового будинку.

Також повідомлялося, що українські військові провели танкові навчання на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасобстрелООС