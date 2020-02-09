Бойовики на Донбасі поранили одного українського військового

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння

Російські незаконні збройні формування у неділю, 9 лютого, застосовували проти українських військових на Донбасі заборонене мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, з початку поточної доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим припинення вогню. При цьому активно застосовували заборонене озброєння.

Так, з мінометів 82-го калібру, артилерійських систем калібрів 122 та 152 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї було обстріляно укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі Лебединського, Новолуганського, Троїцького та Оріхового.

Загалом окупанти випустили по українським військовим 10 мін та понад 30 артилерійських снарядів. В результаті ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил було поранено.

Крім того, на ділянках розведення сил та засобів поблизу Золотого, Богданівки та Станиці Луганської зберігається режим повного та всебічного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з сильними снігопадами на Донбасі спостерігаються проблеми з пропуском осіб через лінію розмежування. За межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Мар'їнка", "Майорське", "Новотроїцьке" і "Гнутове" залишаються нерозчищеними від снігу ділянки доріг.