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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 07:37
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ще один військовослужбовець отримав поранення

Від початку поточної доби, 19 червня, бойовики три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, унаслідок чого один український військовий загинув та ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

Зазначається, щоо обстріли зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів велися в районі населених пунктів Лебединське, Новотроїцке, Мар'їнка. 

Крім того, протягом попередньої доби 18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.

Зокрема, обстріли велися в районі Авдіївки, Красногорівки, Верхньоторецького, Пісок, Водяного, Луганського, Новолуганського, Травневого, Троїцького.

"За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки - бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська у неділю, 16 червня 2019, обстріляли цивільну інфраструктуру  в селищі Новолуганське на Донбасі. 

РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомила, що у Донецькій області бойовики здійснили обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка.

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