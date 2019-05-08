На Донбасі у середу загинув український військовий

У зоні ООС на Донбасі у середу, 8 травня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що від початку доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що всі обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з гранатометів різних систем - поблизу міста Мар'їнка;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Павлопіль;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля селища Опитне.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойовики на сході України в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

Так, за повідомленням української сторони СЦКК, сьогодні о 10:00 від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на сході України режиму припинення вогню уздовж усієї лінії зіткнення.

Як писало РБК-Україна раніше, в Міноборони повідомляли, що на окупований Донбас прибули групи снайперів з Російської Федерації.