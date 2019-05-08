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Бойовики посилили обстріли на Донбасі, загинули двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 07:23
Бойовики посилили обстріли на Донбасі, загинули двоє українських військових
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Ще троє військових отримали поранення

З початку поточної доби на Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях Операції об'єднаних сил, унаслідок чого загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Обстріли велися поблизу населених пунктів Мар'їнка та Павропіль.

Крім того, протягом минулої доби, 7 травня, бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Зокрема, обстріли велися у районах населених пуннктів Новотроїцьке, Авдіївка, Водяне, Миколаївка, Гнутове, Старогнатівка, Новоселівка Друга, Лебединське, Богданівка, Новозванівка, Попасна, Хутір Вільний, Катеринівка, Південне, Станиця Луганська. 

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. 

"За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох - поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що на окупований Донбас прибули групи снайперів з Російської Федерації. Також повідомлялося, що ці снайпери є найманцями однієї з приватних військових компаній і будуть виконувати на Донбасі "особливі завдання".

РБК-Україна писало, що 6 травня на Донбасі окупаційні війська Російської Федерації обстріляли населений пункт Троїцьке. Постраждалих в результаті обстрілів немає.

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