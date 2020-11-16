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На Донбасі зберігається "тиша"

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 16 листопада, на Донбасі зберігається режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Сьогодні на Донбасі не зафіксовано порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

При цьому зазначається, що в районі ООС сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували понад два гектари території в прифронтовому районі. Крім того, вони передали на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

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"Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії супротивника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада на Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції.

Крім того, на Донбасі 14 листопада бойовики тричі обстріляли позиції українських військових.

Додамо, що за останні сім місяців на Донбасі небойових втрат зафіксували більше, ніж бойових.

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