ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі зберігається режим "тиші"

Донбас, П'ятниця 04 вересня 2020 17:41
На Донбасі зберігається режим "тиші"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 4 вересня, на Донбасі режим "тиші" зберігається. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

Крім того, штаб ООС звинуватив бойовиків в причетності до пожеж на Донбасі.

Також повідомлялося, що в Луганській області в результаті пожеж загинув один військовослужбовець, ще дві людини з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся