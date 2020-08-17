На Донбасі зберігається режим "тиші"

З початку доби на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень з боку противника. На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі повідомляють, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

При цьому наголошується, що бойовики продовжують здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей Тристоронньої контактною групою.

"17 серпня українськими військовими виявлений один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником в сторону наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.