У середу, 1 січня, з початку доби за станом на 12.00 не зафіксовано обстрілів з боку контрольованих Росією бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Таким чином, на Донбасі зберігається режим тиші.

"За наявною інформацією, обстрілів позицій наших захисників на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил щохвилини мужньо і пильно перебувають напоготові в підступних ворожих дій в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що бойовики на Донбасі блокують роботу ОБСЄ. У штабі припускають, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність бойовиків і пересування або підготовку військ.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.

Також повідомлялося, що на Донбасі 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один військовий.