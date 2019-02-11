На Донбасі знизився потік через пункти пропуску

КПВВ вчора перетнули понад 28 тис. осіб
За минувшие сутки, 10 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 28 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что на КПВВ снизился пассажиро-транспортный поток. Всего пункты пропуска пересекли 28,5 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 40/45; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный.
Накануне в пресс-центре ООС сообщили, что на блокпосту боевиков "ДНР" в селе Кременец в очереди умер пожилой мужчина. В частности, наблюдатели ОБСЕ получили информацию о том, что 7 февраля врач пытался реанимировать мужчину, который направлялся на подконтрольную Украине территорию.