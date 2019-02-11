На Донбасі знизився потік через пункти пропуску

КПВВ вчора перетнули понад 28 тис. осіб

За минувшие сутки, 10 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 28 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что на КПВВ снизился пассажиро-транспортный поток. Всего пункты пропуска пересекли 28,5 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6410 человек и 705 транспортных средств;

"Марьинка" - 5850 человек и 950 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5700 человек и 1165 транспортных средств;

"Гнутово" - 2920 человек и 770 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7655 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 40/45; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный.

Накануне в пресс-центре ООС сообщили, что на блокпосту боевиков "ДНР" в селе Кременец в очереди умер пожилой мужчина. В частности, наблюдатели ОБСЕ получили информацию о том, что 7 февраля врач пытался реанимировать мужчину, который направлялся на подконтрольную Украине территорию.