На Донбасі знизилася інтенсивність обстрілів

На Донбасі за останню добу знизилася інтенсивність обстрілів окупаційними військами - 22 березня бойовики порушили режим припинення вогню три рази. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що при цьому збройні формування Російської Федерації застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Усі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Водяного - з 82-мм мінометів (5 мін); поблизу Павлополя - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів", - зазначили у штабі.

Також уточнили, що українські підрозділи застосували чергові вогневі засоби у відповідь на обстріли.

Втрат у складі ООС не було. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, яких втрат зазнали бойовики внаслідок вогню військових ООС у відповідь на ворожі обстріли.