На Донбасі досі закриті два пункти пропуску

Cтаном на ранок 8 квітня на Донбасі залишаються закритими контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" і "Мар'їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що на пункті пропуску "Гнутове" триває реконструкція, заходи триватимуть до 9 квітня. У той же час пункт пропуску "Мар'їнка" закритий за рішенням командувача ООС Сергія Наєва через загрозу для мирних жителів у зв'язку з обстрілами. Інші КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно.

Нагадаємо, 5 квітня бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець. У зв'язку з інцидентом на пункті оголосили режим "червоний" і припинили пропускні операції. Також повідомлялося, що про відновлення роботи КПВВ оголосять додатково.

Відзначимо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 7 квітня поранено одного українського військового. Також повідомлялося, що бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї