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На Донбасі шість порушень "тиші", отримав поранення військовий санітар

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Донбас, Неділя 14 листопада 2021 17:42
На Донбасі шість порушень "тиші", отримав поранення військовий санітар Фото: військовий санітар отримав поранення на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій отримав поранення військовий санітар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Невельського. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Недалеко від Чермалика бойовики двічі застосували протитанковий ракетний комплекс.

Також поблизу Причепилівки проросійські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

У бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій отримав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарних автомобілів. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили окупаційні війська припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 листопада, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення військовий.

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