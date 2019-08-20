На Донбасі сьогодні отримав поранення український військовий

На Донбасыі з початку поточної доби 20 серпня в районі проведення операції Объедиенных сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 2 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - неподалік Талаківки за напрямом Пікуза і поблизу Красногорівки за напрямом Старомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Південного за напрямом шахти імені Гагаріна.

"З початку поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення. Зараз він доставлений у військовий мобільний госпіталь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики обстріляли Бахмутський аграрний союз. Обстріл стався 18 серпня.

Крім того, в районі проведення ООС 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції наших підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Так, в результаті обстрілу з безпілотника поранений український військовий.