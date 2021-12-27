На Донбасі в результаті ворожого обстрілу важко поранені двоє військових

У понеділок, 27 Грудня, збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

У напрямку Нью-Йорка бойовики тричі відкривали вогонь з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Недалеко від Гнутового російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілів ВОГ-17.

У районі Новолуганського окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Маринки з мінометів калібру 120 мм.

В околицях Красногорівки та травневого, що на Донеччині, збройні формування відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан їх здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.