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На Донбасі унаслідок обстрілу без води залишились понад 3 тис. людей

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 23:19
На Донбасі унаслідок обстрілу без води залишились понад 3 тис. людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські виявили яму, яка схожа на вирву від вибуху снаряда

У Попаснянському районі Луганської області унаслідок обстрілу бойовиків було пошкоджено водопровід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Зазначається, що до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, ймовірно внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишились 3312 абонентів.

Виїздом на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенню огляду ремонтні бригади приступлять до робіт з відновлення водопостачання.

Фото: місце події (lg.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у населеному пункті Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області в результаті негоди без води залишилося 11 тисяч осіб. 

РБК-Україна писало, що контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" 31 липня призупинив роботу через вибухонебезпечну ситуацію. В безпосередній близькості від КПВВ горіла суха трава, а від вогню детонували нерозірвані боєприпаси.

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