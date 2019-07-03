На Донбасі в результаті обстрілів травмований український військовий

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели 13 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 2 липня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації отримав бойове травмування один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, вісім разів при цьому були застосовані заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Були обстріляні опорні пункти українських військових біля населених пунктів Лебединське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Красногорівка, Широкине; Новолуганське, Болотне.

"У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 3 липня, ворожих обстрілів українських позицій не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 липня, бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, в результаті чого отримали поранення двоє волонтерів-медиків. Наразі вони перебувають у військовому госпіталі м. Покровськ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція кваліфікувала справу як "терористичний акт".