На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий

У понеділок, 14 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів поранений український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, один з ворожих обстрілів був проведений недалеко від Трьохізбенки. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Маринки російські найманці задіяли безпілотник за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У штабі повідомили, що рубежі українських підрозділів залишилися без змін, а ситуація в районі проведення ООС контролюється військовими.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилася.
Крім того, за минулу добу, 13 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу".