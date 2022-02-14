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На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 14 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був проведений недалеко від Трьохізбенки. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Маринки російські найманці задіяли безпілотник за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що рубежі українських підрозділів залишилися без змін, а ситуація в районі проведення ООС контролюється військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилася.

Крім того, за минулу добу, 13 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу".

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