Засновник Alibaba прибув до Харкова на запрошення Ярославського

Фото: Олександр Ярославський та Джек Ма (з відкритих джерел)

Джек Ма виступив у національному університеті ім. Каразіна

Засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма на запрошення Олександра Ярославського, власника і президента DCH прибув до Харкова і виступив у національному університеті ім. Каразіна. Про це повідомляють харківські ЗМІ.

Як відомо, Ярославський давно опікується харківським університетом, є почесним доктором і членом наглядової ради. Під час екскурсії по музею ХНУ ректор Віль Бакіров запропонував Джеку Ма провести коротку зустріч зі студентами. В аудиторі зібралося майже 700 студентів.

Китайський бізнесмен розповів, що вперше приїхав в Україну, і Харків є першим містом, який він відвідав в нашій країні. Він привітав ХНУ з 215-річним ювілеєм, який ВНЗ готується незабаром відсвяткувати. Також він поділився своїм баченням, як поліпшити ситуацію в системі освіти і привести її у відповідність з викликами майбутнього.

Джек Ма сказав, що не боїться ні штучного інтелекту, ні роботів, тому що людина мудріша. За його словами, 45% співробітників його компанії - жінки, і що він вкрай позитивно ставиться до жіночого лідерства. На думку китайського бізнесмена, зміни потрібно починати з дитячого садка і початкової школи.

На думку Джека Ма, вчити треба так, щоб людям було легше інтегруватися в суспільство, а світу потрібні зараз "експерти майбутнього, а не минулого".

"Найважливіший урок, який я виніс у своєму житті: будь оптимістом. Я зустрічав дуже багато людей. І я з'ясував, що успішні люди мають одну спільну рису. В першу чергу, ми оптимісти", - сказав він.

Свій рецепт успіху Джек Ма описав такою формулою: "важко працювати, довіряти людям, бути оптимістом і бути спрямованим в завтра".

"Ви повинні бути людиною. Ви не повинні бути, як машина. Якщо ти хочеш згадувати швидше, знати більше, пам'ятати більше, машина зробить це краще. Ти повинен робити ті речі, які не може машина. Не турбуйся про майбутнє, турбуйся про себе", - підсумував Джек Ма.

В самому кінці зустрічі студенти подякували бізнесмена і подарували йому одяг з символікою університету Каразіна.

Нагадаємо, Джек Ма заснував Alibaba в 1999 році. Зараз у цій найбільшій китайській компанії (яка крім іншого, володіє торговим майданчиком AliExpress) ринкова капіталізація складає 460 мільярдів долларов. Статок самого Джека Ма оцінюється в 41,8 мільярда доларів.