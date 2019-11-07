На Донбасі в результаті обстрілу загинув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 7 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовий, ще чотири отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, бойовики застосовували протитанкові керовані ракети.

По позиціях Об'єднаних сил зафіксовано вісім обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме двічі поблизу Кримського, біля Південного, двічі в районі Луганського, двічі у Новолуганского, неподалік Майорска.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілів: у Авдіївки, двічі неподалік Водяної, що на Приазов'ї, в районі Пісків, поблизу Гнутово, у Досвідченого і неподалік Красногорівки.

"Протягом поточної доби в результаті обстрілу загинув один військовослужбовець збройних сил, ще чотири наші захисники отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петровське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі розпочнеться завтра, 8 листопада, о 12:00.

Крім того, 6 листопада на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил чотири українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.