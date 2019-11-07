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На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 18:15
На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 7 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный, еще четыре получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, боевики применяли противотанковые управляемые ракеты.

По позициям Объединенных сил зафиксировано восемь обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи Крымского, у Пивденного, дважды в районе Луганского, дважды у Новолуганского, неподалеку Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов: у Авдеевки, дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе Песков, вблизи Гнутово, у Опытного и неподалеку Красногоровки.

"В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе начнется завтра, 8 ноября, в 12:00.

Кроме того, 6 ноября на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

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