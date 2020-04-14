На Донбасі в результаті обстрілів двоє військових отримали поранення

У вівторок, 14 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях ОС, у результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС Facebook.

Так, всі факти порушення бойовиками режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Окупаційні війська з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів двічі обстріляли українські підрозділи біля Авдіївки й один раз - поруч з населеним пунктом Піски.

Також проти військовослужбовців ЗСУ поблизу Красногорівки ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

"Внаслідок злочинних дій окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу і евакуйовані у військовий медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 13 квітня збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Крім того, російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців і перешкоджають діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ на Донбасі.