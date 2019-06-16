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На Донбасі поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 13:32
На Донбасі поранили українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Пораненому бійцю надають необхідну медичну допомогу

Від початку доби, 16 травня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними відомства, станом на 12:00 російські найманці 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому заборонене озброєння не застосовувалось.

Так, зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції українських військових поблизу Кримського, Водяного та Талаківки.

"Від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил було поранено. Наразі необхідну медичну допомогу нашому воїну надають лікарі одного з військових мобільних госпіталів", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 16 червня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 16 червня 2019

Нагадаємо, раніше спостерігачі СММ ОБСЄ повідомили, що 13 червня російські окупаційні війська обстріляли діючу школу в окупованому населеному пункті Михайлівка. За даними Місії, обстріл вівся зі стрілецької зброї.

Раніше, українська сторона Спільного центру контролю й координації зафіксувала обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка російськими найманцями. Обстріл стався у п’ятницю, 14 червня, близько 5 ранку. Під час обстрілу в будинку перебувало 7 осіб, які зазнали травм різної ступені тяжкості.

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