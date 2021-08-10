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На Донбасі поранили трьох українських військових

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Донбас, Вівторок 10 серпня 2021 17:20
На Донбасі поранили трьох українських військових Фото: бойовики поранили військових на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 10 серпня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі троє українських військових отримали поранення. Постраждалих військових госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Схід".

"В результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна - тяжкий, двох - задовільний", - розповіли в угрупуванні.

Українська сторона проінформувала про дії збройних формувань Російської Федерації представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 7 серпня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один військовий загинув, а двоє - отримали поранення.

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На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
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