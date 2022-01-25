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На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 25 січня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Один з ворожих обстрілів був зафіксований у бік Авдіївки. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкого окупаційні війська здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Харчовик бойовики задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого - важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 січня, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, 23 січня на Донбасі зафіксовано 3 обстріли і травмований боєць. Бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів і гранатометів.

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