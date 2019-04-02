На Донбасі поранені троє українських військових

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року поранено трьох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 18 разів порушив режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Зафіксовано обстріли поблизу селища Піски, Авдіївки, Новотроїцького, Лебединського, Кримського, Золотого, Новолуганського і хутора Вільний. В результаті обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Також повідомляється, що з ранку супротивник з мінометів обстріляв позиції в районі селища Верхнєторецьке, втрат серед особового складу немає.

Нагадаємо, напередодні Литва висловила жаль, що через російську агресію вибори президента України не проводилися в Криму і на Донбасі.

Зазначимо, раніше стало відомо, що з 28 березня пропуски для перетину лінії розмежування на Донбасі стали безстроковими. При цьому заяви, подані і оброблені до 28 березня 2019 року, будуть діяти один рік.