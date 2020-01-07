На Донбасі поранені двоє українських військових

Протягом минулої доби, 6 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" .

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала розміщення бойовиками на Донбасі військової техніки з порушенням мінських домовленостей.

РБК-Україна повідомляло, що станом на 18:00 6 січня було відомо про одного пораненого на Донбасі.