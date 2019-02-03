На Донбасі поранено двох українських військових

Бойовики за добу відкривали вогонь 10 разів

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 2 февраля, боевики на Донбассе десять раз нарушили режим тишины, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия. Огонь открывался в сторону позиций украинских войск в районе Широкиного, Красногоровки, Гнутового, Хутора Вольный, Луганского, Крымского и Травневого.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 2 февраля, двое оккупантов уничтожены, четверо получили ранения", - сообщили в ООС.

Что касается текущих суток, 3 февраля 2019 года, боевики огонь не открывали.

Напомним, недавно боевики на Донбассе в очередной раз заблокировали доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к участку, прилегающему к границе с Российской Федерацией.