На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС

Від початку доби, 2 лютого 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння ворог не застосовував.

В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики із стрілецької зброї, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українських військових поблизу Луганського, Травневого та Хутора Вільний.

Також противник з використанням стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів здійснили обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме в районі Широкиного та Красногорівки.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі вчергове заблокували доступ спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до ділянки, прилеглої до кордону з Російською Федерацією.