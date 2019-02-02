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Бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 11:38
Бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Патруль місії не пропустили до пункту пропуску біля кордону з РФ

Проросійські бойовики на Донбасі вчергове заблокували доступ спостерігачів Спеціальної моніторингової місії до ділянки, прилеглої до кордону з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Як зазначається, на пункті пропуску на кордоні з РФ біля Ізвариного двоє найманців російсько-окупаційних військ (один, вочевидь, озброєний) в черговий раз (подібні випадки відмов були відзначені у щоденних звітах СММ від 15 і 25 січня 2019 року), посилаючись на відсутність дозволу патрулю Місії перебувати на пункті пропуску біля кордону, наказали міжнародним спостерігачам залишити зазначений район.

Крім того, на пішохідному пункті пропуску на кордоні з РФ поблизу Сєверного бойовик російсько-окупаційних військ в черговий раз наказав патрулю Місії, який проводив верифікацію цивільного населення щодо переміщення через кордон, негайно залишити зазначений район. Він аргументував свій наказ тим, що нібито "між "ЛНР" і ОБСЄ не існує співпраці".

Повідомляється, що факти недопущення спостерігачів СММ у цьому районі раніше вже неодноразово фіксувалися у щоденних звітах Місії. Так, про подібні відмови було зазначено у щоденних звітах від 17, 31 грудня 2018 року та 15, 22 січня поточного року.

Бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі

РБК-Україна писало, що раніше бойовики не пропустили патруль СММ ОБСЄ до Горлівки. Бойовик у камуфляжному одязі наказав патрулю Місії залишити цей район, посилаючись на те, що його командир не був поінформований про їхнє прибуття.

Раніше українська сторона СЦКК повідомляла, що російсько-окупаційні війська розгорнули у Луганській області сотню одиниць важкого озброєння.

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