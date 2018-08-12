На Донбасі затримали росіянина за відеозйомку позицій військових ООС

Затриманий росіянин виявився уродженцем Донецької області

На Донбасі затримали чоловіка з російським паспортом за відеозйомку позицій військових операції Об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що напередодні військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу ОС затримали чоловіка за відеозйомку позицій на свій мобільний телефон. Затриманим виявився громадянин Росії.

"За його словами, він прибув подорожувати по Україні. Військовослужбовців зацікавив той факт, що "турист" прибув із Сургута, а серед історичних і культурних пам'яток в Україні його цікавили тільки позиції підрозділів Збройних сил України, які він знімав і ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні", - йдеться в повідомленні.

Фото: затриманий росіянин

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Волновахою Донецької області затримали трьох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Затримання відбулося на блокпосту на в'їзді в місто.

Сьогодні вранці стало відомо, що в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом 11 серпня бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранений один український військовий.