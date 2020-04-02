На Донбасі поранення дістали троє українських військових

На Донбасі 1 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Упродовж доби бойовики відкривали вогонь із "відведених" за мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використали чергові вогневі засоби.

Як зазначили у штабі ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики уперше за тривалий час застосували артилерійські системи великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. Загалом зафіксовано чотири обстріли.

Так, увечері 1 квітня окупанти з напрямку населеного пункту Голубівське розпочали інтенсивний обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру.

Вчора з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного та Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного бойовики також застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Надвечір підрозділи противника відкривали вогонь з гранатометів різних систем по наших позиціях поблизу Оріхового.

Уже кілька днів поспіль високу активність бойовики проявляють в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 11 обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Уже надвечір обстріл з БМП-1 було зафіксовано в районі Пісків.

Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики двічі відкривали вогонь по околицях Мар’їнки та один раз - по позиціях в районі Красногорівки.

Тричі упродовж дня були обстріляні позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки. Тут російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двічі бойовики влаштували провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз - біля Миколаївки.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

"Під час обстрілів минулої доби військовослужбовці Збройних Сил України діяли рішуче та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів. Будь-які злочинні дії збройних формувань РФ й надалі будуть оперативно припинятися українськими захисниками за допомогою наявних вогневих засобів", - наголосили у штабі.

За попередніми даними розвідки, 1 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше 1 квітня бойовики обстріляли позиції ООС біля Мар'їнки та Павлополя.

РБК-Україна писало, що 31 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації загинув командир 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029, лейтенант Олександр Маланчук. Ще двоє військових отримали поранення. Усього бойовики здійснили 14 обстрілів.