На Донбасі поранення отримав один український військовий

Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі 17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
Три обстріли по позиціях ЗСУ бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - повідомили у штабі.
З початку цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Піски. Один український військовий отримав поранення.
Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, збройні формування Російської Федерації посилили снайперську активність. В результаті один український військовий загинув.