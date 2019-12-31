На Донбасі поранення дістав один український військовий

На Донбасі 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку штабу ООС в Facebook.

Бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ із снайперських гвинтівок.

Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає", _ повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, на російські незаконні збройні формування 7 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.

Як відомо, в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 звільнені 12 українських військових. Український омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила прізвища усіх 12 військових.