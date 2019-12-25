На Донбасі поранення отримали двоє українських військових

На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази неподалік Новолуганського - з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Кримським - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Світлодарськ - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів - з гранатометів різних систем;

біля Троїцького - з великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на вихідних зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі.

Як повідомлялося, на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) загинуло 110 військових в 2019 році. Повідомляється, що в січні на війні загинули 3 захисників, в лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, у червні - 8.