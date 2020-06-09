На Донбасі поранений український військовий

Бойовики в черговий раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, збройні формування російської Федерації відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ОС в районі Авдіївки.

Під час обстрілу український військовий отримав поранення. Він був оперативно доставлений у військово-медичний заклад, де йому надали допомогу.

"У відповідь українські захисники застосували наявні вогневі засоби і дали гідну відсіч окупантам. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївка підірвався автомобіль ВСУ, поранені десять військових.

Крім того, сьогодні бойовики на Донбасі випустили 60 мін по позиціях ООС.