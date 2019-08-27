На Донбасі поранено українського військового

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази неподалік Водяного, двічі поблизу Лебединського та неподалік Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського, а також неподалік Травневого, Шумів та Луганського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляли наші позиції неподалік Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї

Нагадаємо, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) засудила застосування бойовиками мінометів під час обстрілу позицій українських військових на Донбасі.