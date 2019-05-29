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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 07:27
На Донбасі поранений український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього за добу зафіксовані 11 обстрілів

Протягом минулої доби 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли були зафіксовані поблизу Широкиного, Пищевика, Авдіївки, Мар'їнки,  Лебединського, Павропіля, Чермалика, Попасни, Залізного.

"Внаслідок обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня трьох окупантів було знищено, ще одного - поранено", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції
біля міста Мар'їнка, а також поблизу села Гнутовее. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. 

РБК-Україна писало, що вчора, 28 травня, на Донбасі групу саперів під час виконання бойового завдання атакували бойовики, один з військовослужбовців зник безвісти. 

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 27 травня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, що змусило українських військових відповідати на обстріли. 

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