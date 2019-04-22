На Донбасі поранено українського військового

На Донбасі протягом минулої доби неділі, 21 квітня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, поблизу населеного пункту Катеринівка українські позиції окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - зазначили в ООС.

Також противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу Станиця Луганська. Вогонь у відповідь не відкривався.

"За даними розвідки, 21 квітня одного окупанта було знищено, ще трьох загарбників - поранено. Від початку поточної доби обстрілів противника не зафіксовано", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, 20 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден український військовий не постраждав.