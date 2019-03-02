На Донбасі поранений один український військовий

Бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, тричі із забороненого озброєння

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков в течение прошлых суток, 1 марта, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции возле населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения ООС:

из минометов 120 калибра - вблизи поселка Новолуганское;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле н.п. Новотошковское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Шумы.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, один оккупант получил ранения", - отметили в ООС.

Также, по уточненным данным, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ ликвидировали, пятерых ранили. Также вчера был сбит один беспилотник противника.

"От начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхньоторецкое, что в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.

Напомним, недавно наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град".