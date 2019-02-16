На Донбасі поранений один український військовий

Бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил

В субботу, 16 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано ранение одного украинского военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По состоянию на 18:00 боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около населенного пункта Авдеевка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в полосе оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов с начала суток не фиксировалось.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты минирования территории вблизи оккупированной Амвросиевки. Наблюдатели зафиксировали 7 предупредительных знаков о минировании, которые были установлены российско-оккупационными войсками.

Ранее, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 33 российских танка за пределами мест хранения вооружения вблизи оккупированного Тернового на юг от Луганска. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 24 танка Т-72 и девять Т-64.