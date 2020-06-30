На Донбасі працює тільки один КПВВ

Окупанти блокують КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке"
Бойовики на Донбасі блокують рух через пункти пропуску "Мар’їнка" та "Новотроїцьке". Наразі єдиним КПВВ, який працює, є "Станиця Луганська".
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.
У КПВВ "Станиця Луганська" пропуск громадян в пішому порядку здійснюється щоденно на вихід до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на вхід до контрольованої території - з 7:00 до 20:00.
Як повідомляється, вчора даний КПВВ перетнуло понад 800 осіб.
Пропускні операції в КПВВ "Майорське" та "Гнутове" на даний час не здійснюються.
Нагадаємо, у КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області з тимчасово окупованої території не прибула жодна особа.
Раніше повідомлялось, що бойовики "ДНР" знову закривають пункти пропуску скидаючи все на "погіршення епідеміологічної ситуації в Україні".
Зазначимо, 10 червня українська сторона відновила пропуск громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду "Маріїнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі.
Автор: Анастасия Рокитна