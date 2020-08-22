На Донбасі в п'ятницю зберігався режим "тиші"

Протягом минулої доби, 21 серпня, обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей щодо перемир'я на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 20 серпня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Раніше російсько-окупаційні сили розблокували пропуск громадян через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області.