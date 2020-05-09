На Донбасі у п'ятницю поранені четверо українських військових

Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Проросійські найманці стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід обстріли зафіксовані:

неподалік Широкиного з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

на околиці Кам’янки російські окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

поруч з населеним пунктом Мар’їнка противник використовував для обстрілів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіював великокаліберні кулемети.

з настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів здійснили обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

РБК-Україна писало, що російсько-окупаційні війська 8 травня вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски, поранення отримав український військовий.

Нагадаємо, , 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого шість військовослужбовців отримали поранення.