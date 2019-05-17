На Донбасі у п'ятницю поранено українського військового

Бойовики обстріляли сили ООС 5 разів
У зоні ООС на Донбасі у п'ятницю, 17 травня, отримав поранення український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції ООС тричі:
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі 16 травня у результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.
Як писало РБК-Україна раніше, на окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння у районі лінії зіткнення.
Додамо, на Донбасі за минулу добу в середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові ООС у відповідь збили російський безпілотник.