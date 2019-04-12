На Донбасі у п'ятницю без втрат серед українських військових

У зоні проведення ООС на Донбасі у п'ятницю, 12 квітня, без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Так, з початку поточної доби бойовики дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них тричі - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім разів обстріляв українські опорні пункти:

з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Гнутове;

тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Чермалик;

двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу сіл Пищевик і Лебединське;

зі стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Опитне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції ООС:

з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Троїцьке;

з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Зайцеве.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські війська 11 квітня понесли великі втрати. Під час обстрілу один український захисник загинув, вісім військовослужбовців отримали поранення.

Крім того, противник 20 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, при цьому чотири рази із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Як писало РБК-Україна, спецпредставник ОБСЄ у контактній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив про необхідність оголошення пасхального перемир'я.

Додамо також, напередодні у МЗС Росії заявили, що від підсумків виборів 2019 в Україні залежить доля нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі.