На Донбасі у п'ятницю бойовики вісім разів порушили "тишу"

На Донбасі протягом минулої доби, 11 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики використовувати заборонені Мінськом міномети калібру 120 та 82 мм, а також з гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Зокрема, обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, Талаківки, Славного, Новотроїцького, Новолуганського та Південного.

"Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню - двічі біля Водяного, поблизу Пищевика та неподалік Новогнатівки. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил поки немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 27 разів. В результаті обстрілу загинув один український військовий.

РБК-Україна писало, що у Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 11 жовтня помер поранений на Донбасі український військовий. Він був поранений в районі проведення ООС 8 жовтня.