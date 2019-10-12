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ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 03:13
ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

За добу зафіксували 70 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, протягом доби 9 жовтня спостерігачі зафіксували близько 70 вибухів у Донецькій області. За попередній день їх було вдвічі більше - близько 140.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний схід від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), на схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південно-південний схід від Пищевика (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька).

Водночас, у Луганській області Місія навпаки констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (22), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (12 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на захід і західно-південний захід від Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська), на південний схід від Золотого (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на південний схід від Попасної (підконтрольний урядові, 59 км на захід від Луганська).

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережень на Донбасі зафіксувала понад 500 вибухів протягом доби.

З початку поточної доби, 11 жовтня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

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