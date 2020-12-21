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На Донбасі український військовий потрапив у полон бойовиків

Донбас, Понеділок 21 грудня 2020 16:05
На Донбасі український військовий потрапив у полон бойовиків
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних сил. Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Після виявлення відсутності військового проводилися пошукові заходи, але результату вони не дали. З'ясувалося, що він потрапив у полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.

"На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України", - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця. Окупанти стверджують, що військовий перейшов на їх бік, а помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації.

Додамо, сьогодні проросійські бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Горлівки. В результаті обстрілу постраждали двоє українських військових.

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