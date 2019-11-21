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На Донбасі постраждали троє українських військових

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Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

На Донеччині з початку поточної доби, 21 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали три укариснких військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських подразделенийиз ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По позиціях українських захисників російські окупаційні війська здійснили два обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Шумів із протитанкового ракетного комплексу і в Кондрашовки-Нової - з підствольних гранатометів.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив два обстрілу по укріплень Об'єднаних сил - у Водяного з гармат БМП-1 і автоматичних гранатометів, а також неподалік Невельського з великокаліберних кулеметів.

"Сьогодні, 21 листопада, бойові травми в результаті обстрілу отримали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. Окупанти намагаються запобігти зниження боєздатності найманців.

Також РБК-Україна писало, що в районі проведення ООС на Донбасі українські військові збили російський безпілотник. При падінні безпілотник здетонував, що свідчить про те, що він перевозив небезпечний вантаж. Безпілотник був збитий на горлівському напрямку.

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